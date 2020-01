Palmeiras mantém conversas com dois clubes para emprestar Carlos Eduardo

A diretoria do Palmeiras continua a negociação com dois clubes interessados no empréstimo do atacante Carlos Eduardo. Mesmo às vésperas do início da pré-temporada, na segunda-feira (6), a diretoria alviverde mantém as conversas com Athletico/PR e Bahia. O intuito é conseguir ceder o jogador por uma temporada, para dar mais ritmo de jogo e experiência.

O atleta tem 23 anos e atuou pelo Palmeiras em 20 ocasiões, com um gol marcado. Em 2019, o atacante revelado pelo Goiás não conseguiu se firmar no time. Contratado há cerca de um ano, o jogador veio do Pyramids, do Egito, e custou cerca de R$ 25 milhões. O contrato dele vai até o fim de 2023.



As conversas com Athletico/PR e Bahia ainda estão em estágio inicial. O time nordestino foi o primeiro a demonstrar interesse pelo jogador, mas a negociação não evoluiu. Já o clube rubro-negro procurou o Palmeiras depois. A posição de Carlos Eduardo é uma das mais concorridas no elenco alviverde e, por isso, o intuito é conseguir emprestá-lo.

Elenco do Palmeiras

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve apostar como pontas em Dudu e Gabriel Verón. Outros jogadores também devem atuar na função. As revelações Angulo e Wesley Pereira são alguns exemplos. Willian também faz a função.

O Palmeiras inicia a pré-temporada na tarde de segunda-feira (6), na sede do clube. O elenco vai iniciar um regime de concentração pelo restante da semana, até ganhar folga na sexta-feira. Já no sábado, o time embarca para os Estados Unidos, onde vai disputar a Florida Cup.