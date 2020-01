Palmeiras inicia reforma para colocar grama sintética no Allianz

O Palmeiras iniciou nesta segunda-feira (13) a troca da grama natural do Allianz Parque para a colocação da sintética. A ideia, discutida desde outubro do ano passado, foi colocada em prática com a remoção de todo o gramado original.

Procurada, a assessoria da WTorre, construtora e administradora do estádio, informou que ainda não possui um cronograma fechado para a obra, realizada pela empresa Soccer Grass.

Contudo, a expectativa é que toda a troca demore ao menos um mês completo. Dessa maneira, a casa palestrina estará apta ao uso apenas na segunda quinzena de fevereiro. A equipe deve alterar o mando nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

O Palmeiras estreia fora de casa contra o Ituano no próximo dia 22. Depois, o time alviverde encara São Paulo (26) e Oeste (29), ambos como mandante. O time de Vanderlei Luxemburgo pode voltar a atuar no novo gramado já em fevereiro contra o Mirassol (16) ou o Guarani (20). O técnico, aliás, viu com bons olhos a troca do gramado e acredita que os outros clubes seguirão o mesmo caminho em um futuro próximo.

Além do estádio, um dos três campos da Academia de Futebol terá grama artificial. Os outros dois seguirão com grama natural para que a equipe possa treinar antes de jogar fora de casa.