Palmeiras entra com ação no STJD pedindo para Fortaleza deixar ingressos mais baratos

A partida entre Fortaleza e Palmeiras no domingo (22) já está acirrando o ânimo entre os clubes. Com o mando de campo tricolor para o duelo na Arena Castelão, às 16 horas, o time alviverde entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitando que a diretoria leonina venda ingressos aos visitantes com o mesmo valor fornecido ao mandante.

A informação foi revelada pelo vice-presidente do Fortaleza, Marcelo Desidério, que ainda ressaltou que o departamento jurídico do time está tratando do caso e tem 24 horas para apresentar a defesa. O preço cobrado pelo Fortaleza - R$ 110,00 inteira - foi o mesmo utilizado pelo Palmeiras na estreia da Série A do Brasileiro, dia 28 de abril.

Segundo Regulamento da Competição, os valores dos ingressos são de responsabilidade do mandante, neste caso, o Fortaleza. Assim como no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras é o clube que sugere o preço praticado.

Nesta quarta-feira (18), a assessoria do clube cearense divulgou que 20.248 espectadores confirmaram presença no confronto, válido pela 20ª rodada. Do número, 11.638 são check-ins do sócio-torcedor, enquanto 8.620 ingressos foram comprados.

VALORES DOS INGRESSOS

Inferior Sul - R$ 60/30

Superior Sul - R$ 50/25

Superior Central - R$ 50/25

Bossa Nova R$ 80/40 - Exclusividade sócio

Especial R$ 80/40 - Exclusividade sócio

Premium R$ 150/75 - Exclusividade sócio

Superior Norte - Visitante R$ 110/55