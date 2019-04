Palmeiras e Santos avançam para as semifinais; Corinthians e São Paulo decidem destino

Santos e Palmeiras garantiram suas vagas entre os quatro melhores do Paulistão ontem (26). O Peixe venceu o RB Brasil por 2 a 0, mesmo placar do agregado, visto que o jogo de ida terminou empatado em 0 a 0. Já o Verdão não tomou conhecimento e goleou o Novorizontino por 5 a 0. Os dois times empataram na primeira partida por 1 a 1, completando o agregado em 6 a 1.

O ex-atacante do Ceará, Arthur Cabral, entrou novamente durante o segundo tempo do Palmeiras no lugar de Deyverson, e participou do lance do último gol. A equipe de Antônio Carlos tem a melhor defesa, com 6 tentos levados, e o segundo melhor ataque da competição com 19 gols, atrás somente do Santos, autor de 21. O também ex-atleta do Ceará, Felipe Jonathan, foi titular de Sampaoli no jogo de ontem.

Corinthians

No confronto de ida, Corinthians e Ferroviária empataram em 1 a 1 na Arena da Fonte. Caso o placar agregado persista, a decisão será nos pênaltis. O Corinthians não fica fora das semifinais do Paulista desde 2014. Já a Ferroviária não passa das quartas desde 1985, quando eliminou justamente a equipe alvinegra.

Ferroviária e Corinthians decidem a vaga hoje (27), às 21h30, na Arena Corinthians.

São Paulo

A equipe de Vagner Mancini não vive bom momento, mas conseguiu uma vitória em casa no jogo de ida graças à jovem promessa Igor Gomes, que anotou dois gols. O Ituano foi líder do grupo D, com 17 pontos, dois a mais que o próprio São Paulo.

Campeão Paulista em 2014, o clube do interior Paulista precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar, pois o gol fora de casa não conta no desempate.

O Tricolor da capital não leva a competição local há 14 anos, e tem desfalques importantes para o confronto de hoje (27), como Jean, Arboleda, Hernanes, Nenê e Everton.

Ituano e São Paulo disputam a vaga às 21h30, no Estádio Novelli Júnior.