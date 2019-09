Palmeiras diz que Fortaleza fere regulamento ao vender bilhetes a preços diferentes; Tricolor rebate

A polêmica sobre os valores dos ingressos para o jogo entre Fortaleza e Palmeiras na Arena Castelão está longe de um desfecho. Após o clube tricolor rebater uma ação alviverde no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que pediu preços mais acessíveis aos visitantes, a diretoria paulista se manifestou argumentando que o pedido é correto, tendo como base o próprio Estatuto do Torcedor e Regulamento Geral de Competições (RGC).

O vice-presidente do Fortaleza, Marcello Desidério, respondeu os argumentos em sua rede social: "O Fortaleza está cobrando da torcida visitante o mesmo valor que o Palmeiras cobrou da torcida tricolor no jogo de ida no Alianz: R$110,00 inteira/ R$55,00 meia".

Na estreia da Série A, quando os times se enfrentaram no Allianz Parque, em São Paulo, os tricolores desembolsaram R$ 110,00 (inteira) para acompanhar o duelo. Em contrapartida, os palmeirenses arcaram com bilhetes entre R$ 90 e R$ 200.

Para o jogo na Arena Castelão, o Fortaleza está praticando ingresso fixo de R$ 110 aos visitantes, enquanto os donos da casa pagam a partir de R$ 50 (inteira). O preço mais caro é R$ 150 para o setor Premium, que é exclusivo ao sócio-torcedor.

Como a ação judicial foi iniciada, uma decisão favorável ao Palmeiras poderia deixar o ingresso dos visitantes em R$ 60, preço mais elevado sem que haja exclusividade do sócio-torcedor. O departamento jurídico do Fortaleza tem até esta quinta-feira (19) para apresentar uma defesa no STJD. Até o momento, o clube cearense divulgou que 8.620 ingressos foram vendidos e 11.638 check-ins foram feitos pelo programa de sócio-torcedor do Tricolor.

O que diz a legislação:

Estatuto do Torcedor

"Art. 41-F. Vender ingressos de evento esportivo, por preço superior ao estampado no bilhete".

Regulamento Geral das Competições (RGC)

"Art. 85. § 4º - Os preços dos ingressos para a torcida visitante deverão ter necessariamente, nos respectivos setores do estádio ou equivalente, os mesmos valores dos ingressos cobrados para a torcida local, observadas eventuais disposições contidas nos RECs".