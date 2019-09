Palmeiras anuncia a contratação de Mano Menezes, que comemora: "Sou Palmeiras, sim senhor!"

Mano Menezes, é o novo técnico do Palmeiras. O clube anunciou a contratação na manhã desta terça-feira (3), um dia após a demissão de Luiz Felipe Scolari, 70. O ex-treinador do Cruzeiro estava desempregado desde sua saída do time mineiro, em 8 de agosto. O contrato do treinador com o Palmeiras vai até o fim de 2021. Chegam com ele o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Eduardo Silva (o Dudu).

Apesar de ser o atual bicampeão da Copa do Brasil, com o Cruzeiro, Mano pediu demissão do clube mineiro após uma sequência pior que a que tirou Felipão do time alviverde. No início de agosto, após a derrota por 1 a 0 para o Internacional na ida da semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro acumulava apenas uma vitória em 18 jogos disputados e somava apenas dez pontos em 13 rodadas do Campeonato Brasileiro (então antepenúltimo colocado).

Foi então que seu atual treinador comunicou sua decisão de deixar o cargo à diretoria, investigada pela Polícia Civil por denúncias de lavagem de dinheiro, falsidade de documentos e falsidade ideológica.

Felipão saiu de seu clube sobretudo por conta do desempenho após a Copa América: eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores e 23,8% de aproveitamento no Brasileiro (contrastantes com os 92,5% de antes da parada no campeonato). No geral, neste ano, Mano somou 55,5% de aproveitamento, contra 66,6% de Scolari.