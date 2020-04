Pai de santo cobra Cruzeiro por dívida de R$ 4 mil contraída na luta contra o rebaixamento

Desesperado para tentar fugir do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Cruzeiro pagou R$ 6 mil a Reginaldo Muller Pádua, um pai de santo mineiro. Os pagamentos foram feitos em três parcelas sendo a primeira de R$ 2.500, a segunda de R$ 3 mil e a última de R$ 500. No entanto, o babalorixá acusa que o clube mineiro ainda o deve R$ 4 mil pelos trabalhos feitos na época.

Muito mal em campo pela Série A do Brasileirão do ano passado, o Cruzeiro buscou ter ajuda religiosa pagando um "pai de santo" para fazer trabalhos com o propósito de evitar sua queda para a Segunda Divisão Nacional.

O primeiro pagamento, feito no valor de R$ 2.500, aconteceu no dia 16 de outubro, horas antes dos mineiros terem vencido o São Paulo por 1 a 0 com gol de Thiago Neves, no estádio Mineirão.

Feita em 13 de novembro, o segundo pagamento custou R$ 3 mil aos cofres da Raposa e aconteceu três dias antes do empate sem gols com o Atlético-MG e cinco dias antes da partida contra o Avaí-SC, que também terminou em 0x0.

O último depósito, no valor de R$ 500, aconteceu no dia 28 de novembro, no dia da partida contra o CSA-AL. Porém, diferente das partidas anteriores, o clube mineiro acabou derrotado por 1 a 0 dentro de casa e, como o confronto era de luta direta contra o rebaixamento, a equipe celeste acabou se complicando mais ainda na parte de baixo da tabela.

Além de ter sido rebaixado à Série B, mesmo com os trabalhos feitos, o pai de santo afirma que o acordo foi feito com Zezé Perrella e acusa o clube mineiro de devê-lo R$ 4 mil.