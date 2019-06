Pai de Neymar tira câmera das mãos de fotógrafo

O pai de Neymar foi protagonista de uma pequena confusão nesta quinta-feira (5). Enquanto o astro do Paris Saint-Germain deixava Brasília em um jatinho, após ser cortado da Seleção Brasileira, Neymar da Silva Santos tirou a câmera das mãos do fotógrafo Ueslei Marcelino, da Agência Reuters. O profissional registrava imagens do craque de muletas. De acordo com as imagens registradas pela agência, o caso aconteceu no Aeroporto de Brasília quando o atacante se preparava para deixar a capital federal.

A ação de Neymar pai, no entanto, não inibiu o fotógrafo, que havia chegado com duas câmeras ao local e continuou fazendo os registros. Na sequência, o pai do atacante devolveu a máquina para o profissional.

Neymar enfrenta uma acusação de estupro desde o início do mês, quando uma modelo o acusou de tê-la violentado em Paris. O atacante foi cortado da Seleção após sofrer uma lesão no tornozelo aos 17 minutos do primeiro tempo na vitória por 2 a 0 contra o Qatar. Ele deixou o campo chorando e foi levado a um hospital. A CBF divulgou o corte do atleta depois de ter conhecimento dos exames.