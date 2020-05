Pai de Juninho Quixadá, atacante do Ceará, morre por covid-19

O pai do atacante do Ceará, Juninho Quixadá, foi mais uma vítima do novo coronavírus. Pedro Julião Azevedo estava internado desde semana passada no a UTI do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim, e faleceu na noite desta segunda-feira (11).

Foi o 3º óbito do município de Quixadá devido à covid-19.

Em suas redes sociais, o atleta alvinegro postou um vídeo com a família durante as férias e escreveu: "Minhas férias nunca mais serão as mesmas!

Que Deus lhe receba de braços abertos, meu pai".