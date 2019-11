Pacatuba conquista título da terceira divisão do Cearense

Em pleno feriado da Proclamação da República, o destaque do dia em Itapipoca foi a final da Série C do Campeonato Cearense 2019. No fim das contas, o time da casa acabou sendo derrotado, quem comemorou após o apito final foi o Pacatuba, que conquistou o primeiro título da história do clube com vitória por 1 a 0 na tarde de sexta-feira (15).

O gol da partida foi marcado por Joelson, aos 14 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento fechado de Walker na pequena área, o goleiro do Itapipoca Alex espalmou e deixou Joelson aproveitar a chance e marcar o gol do título.

Além da decisão inédita entre as equipes, o confronto realizado no estádio Perilo Teixeira também contou com equipe de arbitragem formada somente por mulheres. Arianny Kristine, Magna Leilane, Ana Carolina Souza, Joélia Basílio e Elizabete Esmeralda foram as responsáveis por conduzir a decisão.

A última conquista do Pacatuba foi em 2010, quando a equipe se sagrou vice-campeã da terceira divisão do Cearense. A conquista da terceira divisão cearense em 2019 assegura vaga na Série B do Cearense em 2020.

Campanha do Pacatuba