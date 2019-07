Pacajus pode perder acesso a Série A do Cearense 2020; Maranguape acusa irregularidade de jogador

O Pacajus foi vice-campeão da Série B do Campeonato Cearense após perder para o Caucaia por 3 a 0. Apesar do resultado, o Cacique do Vale do Caju tem acesso à elite estadual do ano que vem. Porém, pode perder a vaga por conta de uma ação do Maranguape, semifinalista que foi eliminado pelo Pacajus. O Gavião da Serra alega que o adversário escalou de forma irregular um atleta durante duas partidas na competição.

O Maranguape acusa Marcos Vinicius Ferreira de atuar com o número de registro de Marcos Vinicius Santos, jogador sub-20 sem vínculo empregatício com o Pacajus. Na súmula, o atleta foi escalado duas vezes de modo irregular, ambas na fase de grupos do Cearense: uma contra o Campo Grande (2 a 0 pro Pacajus), quando foi titular, e outra contra o Crato (1 a 0 pro Pacajus), quando entrou na segunda etapa. Caso Marcos levasse cartões, quem seria punido seria Marcus Santos.

Com os resultados, o Pacajus foi líder do Grupo B com 18 pontos e tinha a vantagem de dois resultados equivalentes na semifinal, justamente contra o Maranguape. O Cacique do Vale do Caju empatou as duas partidas e se classificou para a final, além de garantir o acesso à Série A. O advogado do Maranguape, Leonardo Aragão, ingressou com notícia de infração para a Procuradoria Geral do Ceará.

De acordo com Eduardo Salles, advogado atuante no Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará e no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Pacajus pode perder o acesso à Série A do Campeonato Cearense de 2020 caso confirmada a irregularidade.

"É preciso verificar se houve má fé. Pode ter sido erro do sistema. Com a comprovação, o Pacajus pode ser denunciado pela Procuradoria e o Maranguape passar de fase, além do Cacique do Vale do Caju pagar uma multa, como consta no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva", analisou.