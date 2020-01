Pacajus conquista primeira vitória no Campeonato Cearense; Guarany de Sobral e Barbalha empatam

O Pacajus saiu na frente e garantiu a primeira vitória no Campeonato Cearense. O triunfo foi conquistado sobre o Atlético-CE na 4ª rodada do Campeonato Cearense nesta quarta-feira (15), no João Ronaldo. Tiago Furlan abriu o placar aos 47 do primeiro tempo. Logo aos 19 da segunda etapa, Bersan balançou as redes e anotou o segundo do Pacajus. A Águia correu atrás do prejuízo e até reduziu, com Bruno Everton, aos 25, mas não evitou a derrota.



Com a vitória, o Pacajus garantiu três pontos e agora soma quatro pontos. Já o Atlético-CE permanece na quarta posição, com cinco pontos. No sábado (16), o Pacajus encara o Floresta, no Elzir Cabral, às 15h30. A Águia recebe o Guarany de Sobral, no Presidente Vargas, às 16h30.



No jogo entre Barbalha e Guarany de Sobral na tarde desta quarta-feira (15), os times empataram em 0 a 0. Os dois seguem invictos. Os dois times somam 10 pontos. O Barbalha é líder pelo saldo de gols. O Guarany de Sobral está na vice-liderança. Na próxima rodada, Barbalha duela com o Caucaia, às 16 horas, no Estádio Raimundão. O Guarany de Sobral enfrenta o Atlético-CE no sábado, às 16h30, no Presidente Vargas.



Horizonte x Caucaia



O duelo entre Horizonte e Caucaia acabou no 1 a 1, no estádio Elzir Cabral. O início da tarde desta quarta-feira (15) foi movimentado na Barra do Ceará. Após um primeiro tempo sem gols, Samuel abriu o placar para o Galo do Tabuleiro aos oito da segunda etapa. Jacaré descontou para o Cacique quase no final da partida, aos 43.



Foi o primeiro gol e o primeiro ponto conquistados pelo Horizonte na disputa. O Caucaia permanece invicto na competição, com duas vitórias e dois empates, e soma seis pontos.



No domingo (17), Caucaia e Barbalha se enfrentam no Raimundão, às 16 horas. O Horizonte encara o Ferroviário, às 16 horas, no Presidente Vargas.