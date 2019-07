Özil e Kolasinac, do Arsenal, são perseguidos por gangue e bósnio reage

Dois jogadores do Arsenal, da Inglaterra, Mesut Özil e Sead Kolasinac, foram surpreendidos nas ruas de Londres na tarde desta quinta-feira (25). Os dois andavam pela Golders Green Road, na capital inglesa, no carro de Özil, quando uma gangue em duas motos começou a perseguir o veículo.

Nas motos, dois bandidos estavam com uma faca na mão e atacaram os jogadores. Segundo testemunhas, Kolasinac saltou do carro e foi para a briga com os assaltantes, usando apenas suas próprias mãos.

Enquanto isso, Özil abandonou o veículo e começou a correr. O alemão entrou em um restaurante turco e, imediatamente, pessoas saíram em defesa dos jogadores e afastaram a gangue.

Azuka Alintah, trabalhador do mercado financeiro de 36 anos, foi uma das testemunhas oculares do ocorrido.

"Foi uma loucura total. O carro dele estava no meio da rua, com as portas abertas e ele entrou desesperado, como esperado, no restaurante. Parecia que ele estava correndo pela sua vida. E eu acho que estava mesmo. Tudo isso em plena luz do dia", prosseguiu", disse em entrevista ao Daily Mail.

A polícia londrina foi acionada, chegou rapidamente ao local e colheu depoimentos, inclusive dos jogadores, que estão bem e não se feriram.