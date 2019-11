Osvaldo vibra com vitória do Fortaleza e crava: "Objetivo alcançado"

O Fortaleza alcançou os 45 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro e ficou com 0,01% de chance de ser rebaixado. A marca veio após uma vitória por 2 a 1 diante do Santos, nesta quinta-feira (28), na Arena Castelão, pela 35ª rodada. Para o atacante Osvaldo, independente da matemática, a missão foi cumprida e o foco é em uma vaga para torneios internacionais, como Sul-Americana e Libertadores.

"A gente merecia uma vitória contra uma grande equipe que tivesse brigando na parte de cima da tabela. Agradecer mais uma vez a torcida que veio, nos empurrou, e a gente conseguiu um grande resultado dentro de casa. Estou muito feliz porque, com o objetivo alcançado, vamos sonhar com sonhos maiores", explicou.

Restando três jogos para o encerramento do Brasileirão, o Leão é o 10º, com 46 pontos - um a mais que a pontuação média que evita o rebaixamento. Osvaldo também destacou a quebra de um tabu histórico: o time nunca havia vencido o Santos em 14 jogos disputados desde 1973.

"O tabu estava aí para ser quebrado e o se não for sofrido não é Fortaleza. Só posso agradecer a Deus por ter entrado em campo e ter me abençoado com o gol", afirmou.

O próximo desafio do Fortaleza é diante do Goiás, domingo (1º), às 16 horas, no Serra Dourada. Depois o Leão encara o Fluminense no Maracanã (4/12) e fecha a temporada diante do Bahia, dia 12, na Arena Castelão.