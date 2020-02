Osvaldo relembra título da Sul-Americana e diz receita para Fortaleza: "Saber jogar fora de casa"

Resta uma semana até a viagem da delegação do Fortaleza para a Argentina em voo fretado. No destino, uma partida diante do Independiente pela estreia na Copa Sul-Americana - a primeira oficial de um clube cearense fora do Brasil. Experiente na competição, o atacante Osvaldo foi campeão do torneio em 2012 pelo São Paulo ao lado de Rogério Ceni, então goleiro e agora técnico. O atleta ressaltou que o mais importante é retornar para o duelo de volta com o mínimo de prejuízo.

"É uma competição que é mata-mata desde o início. Eu estava até comentando com o Felipe Alves que os jogos fora decidem muito porque quando temos um resultado bom chegamos com maior chance na competição. Com o São Paulo não perdemos nenhum jogo fora e, quando chegava no Morumbi lotado, éramos ainda mais fortes. É saber jogar fora de casa e trazer os bons resultados", explicou.

Osvaldo, Lucas e Rogério Ceni comemoram título da Sul-Americana de 2012 Foto: reprodução

Para a competição internacional, a diretoria tricolor inscreveu 30 jogadores na 1ª fase. A lista foi encaminhada para a Conmebol na última sexta (31) e será divulgada nos próximos dias. Osvaldo afirmou o time vai conquistar ritmo de jogo para o duelo com o Independiente através da maratona de jogos restantes, com Atlético/CE na quarta-feira (5) e o Santa Cruz no sábado (8), ambos na Arena Castelão.

"Todo mundo quer ver a gente na Sul-Americana, mas para isso a gente depende desses dois jogos. Vamos tentar alcançar os 12 jogos de invencibilidade. Amanhã tem um jogo difícil", afirmou.

O próximo compromisso do Fortaleza é pelo Campeonato Cearense. A equipe entra em campo diante do Atlético/CE, às 20 horas, na Arena Castelão.