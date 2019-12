Osvaldo recebe proposta do Buriram United e pode voltar ao clube em 2020

Uma das principais peças do Fortaleza na campanha do Brasileirão de 2019, Osvaldo pode retornar ao Buriram United, da Tailândia. O clube tem uma proposta contratual para o atacante e deve formalizar após o fim da Série A, no próximo domingo (8).

Aos 32 anos, Osvaldo é um dos nomes mais bem cotados do futebol cearense. Revelado nas categorias de base do Leão, o jogador criou rápida identificação com a torcida pelo estilo veloz e de muitos gols. Com passagens pelo Al-Ahli, Ceará, Sport, São Paulo e Fluminense, o atacante esteve no Buriram entre 2018 e 2019 justamente entre as duas passagens pelo Fortaleza, e conquistou o título da primeira divisão tailandesa do ano passado.

Mesmo com contrato até o fim de 2021 com o Tricolor, o clube asiático quer contar novamente com o jogador já no início da temporada 2020. Pelo Brasileirão, Osvaldo deve voltar a campo na próxima quarta-feira (4), às 21h30, contra o Fluminense no Maracanã.