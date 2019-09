Osvaldo recebe homenagem pelos 100 jogos com o Fortaleza e declara amor pelo clube

O atacante Osvaldo recebeu uma placa nesta sexta-feira (13) em homenagem à marca de 100 jogos com a camisa do Fortaleza, número atingido na última rodada durante derrota por 1 a 0 para o Fluminense. O atleta entrou no segundo tempo na Arena Castelão. Antes do elenco viajar para Salvador, onde enfrenta o Bahia neste domingo (15), o jogador agradeceu pelo presente e pelos anos de conquistas com o clube.

"Quero agradecer por essa grande homenagem. Pra uma prata da casa, chegar a 100 jogos, 20 gols, 4 títulos é uma honra muito grande. Sempre vou defender o clube com muito carinho. Muitos questionaram, no ano passado, se eu vinha jogar somente 3 meses, se ia me entregar de corpo e alma. Se for necessário, como falei, quebrar uma perna por esse clube, vou quebrar", contou Osvaldo.

O placa foi entregue pelo diretor de futebol do Fortaleza, Daniel de Paula, que encheu de elogios o atleta revelado pelo tricolor.

"Trajetória magnífica. Além de agradecer temos que engrandecer o que você fez pelo futebol cearense. Você é um garoto. Ainda tem muitos títulos para nos presentear", falou Daniel.

O atacante de 32 anos teve passagens, na ordem, por River/PI, Al-Ahli, Braga, Ceará, São Paulo, Al-Ahli, Fluminense, Sport, Fortaleza e por Buriram United até retornar pela 2ª vez ao Leão do Pici.

Confronto com o Bahia

O técnico Zé Ricardo tem usado Osvaldo durante o segundo tempo das partidas, mas o atleta não desanima para o desafio contra o Bahia, invicto nos últimos 8 jogos do Brasileirão.

"Temos que acreditar, assim como fizemos contra o Santos, contra a Chapecoense. Não podemos deixar os caras jogar, temos que impor nossa qualidade frente ao torcedor na Fonte Nova. Procurar ser agressivo pra sair com uma vitória ou um empate. Temos feito uma campanha boa. Todo mundo sabe que o objetivo é a permanência e temos defendido isso muito bem. O grupo vem dando conta do recado", comentou o atacante.

Ele revelou que seu filho mais novo o cobra após as partidas e que gostaria de comemorar a marca dos 100 jogos anotando um gol na Arena Fonte Nova pela 19ª rodada.

"Quem sabe eu marque contra o Bahia e possa comemorar os 101 jogos com a camisa do Fortaleza... Queria marcar um gol pra dedicar à minha filha e ao meu filho, que sempre cobra por gols. Chego em casa, ele já viu os resultados e pergunta 'perdeu, papai? Não fez gol?'. Com 5 anos, já tá cobrando pai. Espero que eu possa fazer gol pra dedicar a ele", disse Osvaldo.