Osvaldo quer vencer o Cruzeiro para "se afastar mais ainda da zona de perigo"

Em coletiva realizada no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o atacante Osvaldo comentou sobre o duelo de sábado (26), quando o Fortaleza encara o Cruzeiro, às 21h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Mineirão.

"No Brasileirão todo jogo é importante, é uma decisão. Nesse jogo a gente pode se afastar ainda mais da zona de perigo, pegando um time que está atrás da gente. Sabemos que vai ser muito difícil encarar o Cruzeiro lá e vencer, mas temos condições de chegar lá e fazer um bom jogo, um jogo que o Rogério Ceni sempre nos pede taticamente, usando nossa estratégia que é a saída de velocidade. A gente tem tudo para surpreender o Cruzeiro", afirmou o atacante do Leão.

Precisando vencer para seguir longe da zona de rebaixamento, o Tricolor encara o time mineiro, que terminou a rodada na zona de rebaixamento após a vitória do Ceará sobre o Bahia. Na tabela, o Leão é o 14º com 31 pontos enquanto a Raposa está ne 17ª posição com 28. Para Osvaldo, o pensamento é primeiro conquistar triunfos para garantir a permanência na Série A. Depois, aí o grupo irá pensar em uma classificação para a Sul-americana.

"Esse é um dos jogos mais importantes por ser confronto direto. Se o Cruzeiro vencer, eles encostam na gente. Nós queremos, cada vez mais, nos afastar da zona de perigo para, aí sim, pensarmos em coisas melhores no campeonato", disse o jogador.

Sabendo que encontrará um adversário difícil e que está lutando contra o rebaixamento, Osvaldo afirma que o time precisa saber suportar a pressão dos mineiros e usar a velocidade dos jogadores para sair na vantagem.

"A gente já tem uma forma de jogar, nessa questão de tática já sabemos o que fazer. Agora é procurar não deixar o Cruzeiro nos envolver e, quando estivermos com a bola, procurar jogar e buscar o gol. Se chegarmos no Mineirão só para nos defender, podemos acabar sofrendo gol. Temos que nos defender bem e, quando tiver a bola, procurar atacar bem porque só assim iremos sair com um bom resultado".

Osvaldo, que passou oito rodadas sem balançar as redes, comentou sobre a "seca" de gol de Edinho. O atleta tricolor não marca desde a 14ª rodada, quando o Leão venceu o CSA-AL, em Maceió, pelo placar de 2 a 0.

"Jogando mais aberto, as vezes, a gente passa jogos sem marcar gols, mas não pode ficar pensando muito, se preocupar com isso porque acaba prejudicando no nosso desempenho dentro de campo. Eu estava oito jogos sem marcar. Quando o Edinho tiver oportunidade tenho certeza que ele vai fazer os gols que a gente precisa", finalizou o camisa 11 do Tricolor do Pici.

