Osvaldo pede contratação de Daniel Alves no Fortaleza: "Traz logo"

Capitão da seleção brasileira, Daniel Alves está em busca de um novo clube no mercado. Aproveitando a pausa na carreira com a família, na capital cearense, o jogador já tem um destino certo, se depender do amigo Osvaldo. Atacante do Fortaleza, o atleta utilizou as redes sociais para tietar o lateral direito e pedir a sua contratação para o presidente tricolor Marcelo Paz.

"Dani Alves, foi um prazer te receber aqui na minha terra, irmão! Me tornei ainda mais seu fã pelo seu carisma e simplicidade! Marcelo Paz, aproveita e traz logo ele para cá, para o Fortaleza! O que vocês acham, galera? Obrigado novamente, irmão! A casa estará sempre aberta para você e sua família", publicou no Instagram.

De férias no Ceará, Daniel Alves participou de um churrasco na casa de Osvaldo, localizada no Alphaville do Eusébio, na última segunda-feira (29). Após a festa, o jogador também praticou futevôlei com o atacante e o humorista cearense Tirullipa.

Mercado

Mesmo com o fechamento da janela internacional, Daniel Alves pode ser contratado por qualquer equipe brasileira pois se tornou um agente livre - sem vínculo contratual com nenhuma equipe. O lateral manifestou interesse em retornar ao país para escrever os últimos capítulos no esporte antes da aposentadoria - o atleta é o recordista em títulos da história do futebol, com 40 taças.

O São Paulo consultou o jogador, mas a negociação esbarrou nos alto salário, próximo de R$ 1,7 milhão por mês. O agente de Daniel Alves também pede um contrato de, no mínimo, dois anos para fechar com o futuro clube. Aos 36, busca um novo desafio e está sendo disputado por Barcelona-ESP, Juventus-ITA, Manchester City-ING.