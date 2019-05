Osvaldo lamenta goleada sofrida na estreia do Brasileirão: "não tivemos força pra reagir"

O atual campeão da Série B não conseguiu segurar o campeão da elite nacional. O Palmeiras aproveitou a defesa exposta do Fortaleza para construir um placar elástico no Allianz Parque na noite deste domingo (28). Com o resultado, o Leão do Pici fica na vice-lanterna da competição.

Um dos destaques da equipe na campanha de destaque do Leão neste ano, o atacante Osvaldo comentou sobre a decepção com o placar e a maneira como ele foi construído.

"Realmente, esse não é o time que costumávamos ver nos últimos jogos. Devemos muito no primeiro tempo na parte de transição da equipe. O gramado dificultou também. O Palmeiras foi mais efetivo, e não tivemos força pra reagir. Quarta-feira temos outro jogo difícil contra o Athletico/PR, e precisamos do apoio do torcedor", disse o atleta.

Palmeiras encontrou muito espaço para infiltrações entre os volantes e os laterais adversários Foto: Divulgação/Fortaleza EC

A fragilidade defensiva do Tricolor não foi vista durante o Campeonato Estadual devido à constante pressão do time de Ceni sobre os adversários mais frágeis tecnicamente. Embora não sofresse gols há seis partidas, a equipe cearense não impôs a mesma intensidade vista nas últimas semanas.

Quando questionado se a proposta de um sistema mais ofensivo, quase em um 4-2-4, aumentou a exposição do Fortaleza, Osvaldo respondeu:

"Nossa maneira de jogar é essa. Vinhamos tendo uma equipe sólida, tomando poucos gols. Mas jogar aqui com o Palmeiras é complicado".

O Leão do Pici enfrenta o Athletico/PR, atual segundo colocado, na quarta-feira (1), às 21h30, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Série A.