Osvaldo está regularizado para defender o Fortaleza em 2019

A supervisão do leão agiu rápido e precisou apenas de quatro dias para regulizar o atleta junto à CBF. Cabe agora ao técnico Rogério Ceni decidir quando vai utilizar o jogador. Osvaldo, de 31 anos, perdeu alguns dias de treino, enquanto tratava da sua mudança de volta para o Brasil.

Quando tinha uma brecha no tempo, Osvaldo treinava com um "personal trainer", em academia e também no campo, para que não pudesse perder muito de sua condição física.

Osvaldo estava jogando pelo Buriram United, da Tailândia, mas definiu o seu retorno ao Brasil. Negociou com o Fortaleza, que enviou o atacante Pedro Júnior, em troca de Osvaldo, para o Buriram United.

"Espero entrar em forma o mais rápido possível para poder colaborar com o Fortaleza. Vamos brigar pelos títulos das várias competições que vêm aí pela frente", disse ele. Osvaldo já poderá estrear no domingo, às 19 horas contra o Bahia, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.