Osvaldo é punido pelo STJD e desfalca o Fortaleza contra o Avaí na Série A

O atacante Osvaldo é desfalque do Fortaleza contra o Avaí, no dia 13 de julho, às 17 horas, na Arena Castelão. O jogador foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (1º) pela expulsão na derrota para o Grêmio por 1 a 0, no dia 8 de junho, e acabou punido com dois jogos de suspensão. Por já ter ficado fora da partida diante do Cruzeiro, o jogador não pode entrar em campo no próximo confronto da Série A do Brasileiro - assim como o zagueiro Nathan, que recebeu vermelho no duelo com a Raposa.

A diretoria tricolor já recorreu da sentença solicitando efeito suspensivo, mas o STJD ainda não autorizou a liberação. O lance que desencadeou o vermelho, aos 27 do segundo tempo, foi motivo de muita reclamação por parte do Fortaleza, uma vez que o árbitro Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, não marcou falta na dividida de Osvaldo com o lateral Léo Moura, mas consultou o VAR e aplicou o cartão.

Mesmo com o julgamento, Charles poderá ficar no banco de reservas contra o Avaí Foto: Thiago Gadelha / SVM

O julgamento também puniu o auxiliar técnico tricolor Charles Hembert com gancho de uma partida. O motivo foi uma discussão do francês com o técnico gremista Renato Gaúcho que resultou em um vermelho direto. Em publicação na redes sociais, o membro da comissão técnica de Rogério Ceni também alegou que o clube estava sendo "roubado" no Brasileirão. Como também esteve ausente contra o Cruzeiro, poderá ficar no banco de reservas contra o Avaí.