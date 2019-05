Osvaldo destaca força do Castelão contra o Botafogo/PB: "queremos fazer história com nosso torcedor"

O Fortaleza tem a oportunidade de conquistar mais um título inédito para a história do clube: a Copa do Nordeste. Na final contra o Botafogo/PB, a equipe faz a partida de ida nesta quinta-feira (23), na Arena Castelão, às 21h30, para largar na frente na decisão. Buscando erguer a terceira taça na carreira, o atacante Osvaldo destacou que os jogadores estão focados e vão entrar em campo com força máxima.

"É uma decisão. Sabemos como é difícil ser campeão. Mas a gente quer fazer história diante do nosso torcedor e conquistar esse título inédito. Ainda me sinto com muita lenha para queimar, apesar de ter 32 anos. Acho que todo mundo que está entrando ajuda a equipe e é isso que vai fazer o Fortaleza ainda mais forte", afirmou.

Para a partida, o único desfalque do técnico Rogério Ceni é o volante Juninho, que atuou na competição pelo rival Ceará. Como teve melhor campanha, o Botafogo/PB tem a vantagem de decidir o título em casa, no estádio Almeidão, em João Pessoa, dia 29 de maio. Osvaldo afirmou que o regulamento joga a pressão para o adversário e ressaltou que o Fortaleza vai fazer o dever de casa com a força da torcida.

Com esquema de rodízio nas partidas, Ceni ainda não repetiu a escalação do Fortaleza em 2019 Foto: Thiago Gadelha

"Jogando primeiro em casa e fazendo o resultado, leva uma grande vantagem para o segundo jogo. A equipe que joga em casa o segundo tem a obrigação de vencer. A gente vem sendo muito forte jogando no Castelão. Queremos fazer uma grande partida para levar um bom resultado para fora", finalizou.

Atuando na Arena Castelão, o Fortaleza venceu 10 jogos, empatou seis e perdeu dois - aproveitamento de 66,66%. Pelo torneio regional, o time tricolor ainda está invicto atuando no estádio, onde ficou na igualdade com CSA, Bahia e Ceará, mas bateu Vitória, Confiança, ABC e Santa Cruz. A provável escalação do Fortaleza é: Boeck; Tinga, Quintero, Roger e Bruno Melo; Paulo Roberto, Araruna, Edinho e Osvaldo; Wellington Paulista e Romarinho.

Campanha

Disputando a Copa do Nordeste, time comandado por Ceni perdeu apenas uma partida em 10 disputadas Foto: JL Rosa

Pela Copa do Nordeste, o Fortaleza ficou na liderança do Grupo A na primeira fase do torneio e depois eliminou Vitória e Santa Cruz ao longo do mata-mata. O único revés da equipe foi justamente para o Botafogo/PB, por 1 a 0, no estádio Almeidão.

Disputada em jogos de ida e volta, a grande decisão volta a Paraíba no dia 29 de maio, às 20h. O regulamento prevê disputa de pênaltis caso o placar agregado seja empate.