Osvaldo desabafa nas redes sociais contra dúvidas sobre forma física: "Estou 200%"

De titular absoluto a peça frequente no banco de reservas do Fortaleza. O atacante Osvaldo utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (30), para rebater as críticas de que não estaria bem fisicamente e afirmar que tem atuado menos por opção da comissão técnica.

"Incomoda ver e ouvir as pessoas falarem que não estou 100% e que não aguento jogar os 90 minutos. O tempo que se passa dentro de campo não é uma opção do jogador, vai além da nossa própria vontade. Pois afirmo a quem ainda desconfia: Eu estou 200% se for preciso. Muito bem fisicamente e pronto para ajudar!", publicou no Instagram.

Aos 32 anos, Osvaldo atuou 13 vezes na Série A do Brasileiro, sendo seis como titular. Peça fundamental com Rogério Ceni durante o título inédito da Série B, o atacante não iniciou nehuma partida desde a chegada de Zé Ricardo e atuou apenas por 18 minutos, somando participações contra Internacional e Santos.

Contra o Goiás, no próximo domingo (1º), às 16 horas, na Arena Castelão, o atleta disputa uma das posições no setor ofensivo após a lesão de Edinho, que foi diagnosticado com fascite plantar no pé direito. O jogo é válido pela 17ª rodada da competição.