Osvaldo dedica gol às famílias das vítimas do desabamento: "Que possam superar"

Após fazer o gol da virada por 2 a 1 sobre o Grêmio, na Arena Castelão, na tarde desta sábado (19), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Osvaldo dedicou aos familiares das vítimas do desabamento do Edifício Andrea, localizado no bairro Dionísio Torres. A tragédia aconteceu na última terça-feira (15) e deixou nove mortos e sete feridos. O último corpo foi encontrado neste sábado (19) e os Bombeiros encerraram as buscas nos escombros do prédio.

"Vitória importante que nos dá uma tranquilidade para continuarmos o trabalho. A gente já tinha ido bem contra o Flamengo e, por coisa de detalhe, acabou que sofremos a virada. Hoje, graças a Deus, tive a felicidade de fazer um gol. Dedico a minha filha e às vítimas do prédio que desabou. Então, dedico esse gol aos familiares. Que Deus possa confortar e que possam superar essas perdas", disse o atacante do tricolor cearense.

Osvaldo se joga em comemoração de gol da virada. Foto: José Leomar / SVM

Osvaldo voltou a marcar após passar oito jogos sem balançar as redes. O camisa 11 do Leão balançou as redes nos 40 do primeiro tempo, fazendo o gol da virada sobre o Grêmio. Com o placar, o Leão subiu para a 13ª colocação com 31 pontos, ficando com cinco pontos a mais da zona de rebaixamento.

"A gente tem jogado bem. Desde a volta do Rogério Ceni temos feito bons jogos. Acho que contra o Vasco fomos um pouco abaixo (do esperado), mas o último jogo nós mostramos que temos um elenco forte. O Rogério mudou várias peças e manteve o mesmo nível dos que vinham jogando. Agora vamos jogar contra o Cruzeiro fora de casa, confronto direto. Esperamos fazer um grande jogo para que cada vez mais a gente possa se afastar da zona de perigo", finalizou.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (26), às 21h, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão.