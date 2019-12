Osvaldo confirma propostas e revela desejo de ampliar contrato com o Fortaleza

Osvaldo deseja ampliar o contrato com o Fortaleza Esporte Clube. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o atacante admitiu ter recebido propostas do mercado internacional e revelou que vai conversar com o presidente tricolor Marcelo Paz para estender o vínculo, que se encerra em dezembro de 2020.

"A gente tem planos. Eu estou muito feliz pela identificação que tenho com o clube e o torcedor. Isso nos deixa mais confortável. Espero, conversando com o presidente, ter um contrato estendido. Mas não posso jogar fora as propostas porque a carreira é curta e a gente precisa juntar algo no sentido financeiro", explicou.

Um dos times interessados é o Buriram United, da Tailândia. No início de 2018, o time contratou o atleta, que foi impedido de atuar imediatamente por questões contratuais. Durante o período, defendeu o Leão por três meses e chegou a atuar na Série B antes de retornar ao futebol tailandês.

Pelo Buriram, Osvaldo conquistou o Campeonato Tailandês de 2018 Foto: divulgação/BEST Assessoria

A chegada ao Fortaleza, em definitivo, ocorreu em janeiro. Campeão Estadual, da Copa do Nordeste e garantindo vaga na Sul-Americana, Osvaldo totalizou 46 partidas e somou nove gols. Aos 32 anos, afirmou que o investimento em infraestrutura realizado pela diretoria tricolor pode atrair novos nomes para a equipe cearense.

"Quando sai do Fortaleza no começo de 2009 já existia o terreno do CT Ribamar Bezerra. Quando vim de férias em setembro, vi aquilo surgindo. Tinha dois campos e uma parte do vestiário. Foi um choque ver no que tinha se transformado. Melhoraram muita coisa e o Rogério cobrou bastante. O pici também agora está sendo melhorado e isso para um jogador que não conhece, deixa o cara com vontade de vir. Se o Fortaleza se manter assim, muitos jogadores vão querer jogar porque já tem a grandeza do clube e da torcida", declarou.

O plantel e a comissão técnica do Fortaleza se reapresentam no dia 5 de janeiro. O clube renovou com o técnico Rogério Ceni para 2020 e busca mais oito reforços para o decorrer da temporada. O Leão disputará seis competições: Taça Fares Lopes, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Brasileiro e Sul-Americana.