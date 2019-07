Osvaldo comenta eventual venda de Everton Cebolinha: "É inevitável. Não tem como segurar"

Após a vitória do Fortaleza contra o Ferroviário nesta terça-feira (9), em amistoso, o atacante Osvaldo falou sobre a pausa para a Copa América e as mudanças feitas pelo time durante o período que, para ele, prejudica o ritmo de antes.

"Uma parada é sempre boa pra ajustes de quem ainda não encaixou. Particularmente, não gosto muito, porque perde o timing. Tivemos algumas perdas na equipe. Mas acho que estamos forte mentalmente. Tem gente chegando. Deve chegar mais alguns pra completar o elenco e termos uma equipe mais forte", disse o atleta, que também espera a contratação de novos jogadores após a saída de 5 opções do grupo, sendo 4 delas do setor ofensivo.

O único reforço do Tricolor de Aço durante a pausa foi o meia argentino Mariano Vázquez , que atuava na Colômbia. O recém chegado atuou na partida contra o Ferroviário e foi elogiado por Osvaldo, apesar de ainda ter dificuldades com o idioma.

"O Mariano ainda não entende bem o que a gente fala. Ele tem se enturmado mais com o Quintero e com o Santiago, até porque falam a mesma língua. Mas ele tem muita qualidade. Meia canhoto, que gosta de ter a bola, de um duelo um contra um. Vai nos ajudar muito", contou o atacante.

Colega de Éverton Cebolinha, Osvaldo comemorou a boa fase do atacante de 23 anos na Seleção nacional e destacou o quão difícil é para um cearense se sobressair com a camisa canarinha. Para o atleta do Leão do Pici, sua saída do Brasil já era esperada.

"É inevitável. Não tem como segurar um jogador que atua na seleção brasileira, e em alto nível. É um cara que nos enche de orgulho. Sabemos da dificuldade que é um cearense chegar na seleção, ter uma sequência e conseguir um destaque. Às vezes a gente troca uma mensagem ou outra. Só torcemos para que possa voar mais alto. Assim como eu, saiu aqui da base", analisou o atacante.

O Fortaleza enfrenta o Avaí pela 10ª rodada do Brasileirão neste sábado (13), na Arena Castelão, às 17h. Lanterna da competição, o Azulão trocou de técnico durante a Copa América, chegando Alberto Valentim para o comando. Osvaldo considera que a troca dificulta o estudo do adversário, e que a atenção deve ser redobrada no embate.

"Mudou o treinador. Não temos como ver se mudou o esquema tático ou outra situação. Mas é uma equipe que marca forte. Temos que estar atentos sempre", concluiu o atleta tricolor.