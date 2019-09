Osvaldo comemora gol no Castelão e torce para marcar contra o Flu: 'Espero que a lei do ex funcione'

Osvaldo foi um dos protagonistas na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás não só pelo gol marcado, vindo do banco de reservas, mas pelo contexto do feito na Arena Castelão. Antes do confronto pela 17ª rodada do Brasileirão neste domingo (1), o atacante havia publicado em sua redes sociais que estava incomodado pelos comentários sobre sua forma e que não era sua escolha ficar entre os suplentes no Tricolor. Na coletiva pós-jogo, ele esclareceu o ocorrido e exaltou o trabalho de equipe na competição.

"Ali foi uma forma de desabafo. É chato quando você acaba ouvindo algumas coisas e não pode responder. Me cuido muito na forma física. Agradeço ao torcedor, sou grato a eles e à instituição Fortaleza. Feliz por ter contribuído mais uma vez. Graças a Deus conseguimos os 3 pontos. Trabalhamos bem na semana. O importante é que, quem entre, jogue bem. Isso mantém o alto nível da equipe", contou o atleta.

O atacante entrou no começo da segunda etapa no lugar do argentino Mariano Vázquez e atuou ao lado de Wellington Paulista no comando ofensivo do 4-4-2 de Zé Ricardo. No lance do gol, ele esperava como centroavante na pequena área o passe de Felipe Pires para ampliar o marcador. Para ele, esse posicionamento não é novidade em sua carreira.

"Sempre joguei por dentro. No São Paulo, jogava pela esquerda e, desde então, jogo como ponta. Agora é só treinar mais para a posição por dentro para, quando o Zé precisar, entrar e contribuir, como hoje", disse Osvaldo.

O próximo adversário é o Fluminense, que está em 18º lugar na tabela do Campeonato, 9 pontos atrás do Leão do Pici. O camisa 11 já atuou no clube carioca entre 2015 e 2017, tendo anotado 6 gols em 60 partidas com a outra camisa tricolor. Para o confronto deste sábado (7), também no Castelão, Osvaldo torce para marcar contra o ex-time e que os torcedores façam outra grande festa para a equipe cearense.

"Espero que a lei do ex funcione e que tenha recorde de público com a ajuda da torcida", concluiu o atleta.