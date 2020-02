Osvaldo comemora 1º gol de bicicleta da carreira: "Grato a tudo que tenho vivido no Fortaleza"

O primeiro Clássico-Rei do ano acabou empatado por 1 a 1, na noite deste sábado (1), na Arena Castelão. Apesar de não ter tido um vencedor no duelo válido pela Copa do Nordeste, Osvaldo tem um motivo em especial para comemorar. Cria da base do Fortaleza, o atacante marcou um belo gol de bicicleta na segunda etapa, o primeiro de sua carreira, e marcou o gol do empate leonino contra o Ceará, maior rival do Leão e clube onde atuou pela Série A do Brasileirão de 2011.

"Sou da base do Fortaleza. Espero continuar ajudando sempre. Fico feliz em poder marcar um gol de bicicleta, o primeiro da minha carreira. Nos outros clássicos eu estava dando assistência, mas não estava fazendo gols e hoje acabou saindo. Dedico aos meus companheiros e minha família que estão sempre comigo. Sou muito grato a tudo que tenho vivido aqui no Fortaleza", disse o camisa 10.

Com o Ceará vencendo no placar, o Tricolor do Pici partiu para o ataque e foi assim, pressionando, que veio o empate. Mariano Vázquez roubou a bola de Bruno Pacheco, na lateral esquerda do campo, e cruzou na área. Coube a Osvaldo, ex-jogador do Alvinegro de Porangabuçu, aplicar a famosa "lei do ex". Meio desequilibrado, o camisa 10 tricolor recebeu na área e marcou um golaço de bicicleta para empatar o marcador para o Leão do Pici.

"Acabei acertando uma meia bicicleta, era o dava para fazer. Acabei acertando ali um belo chute, estava de costas para o gol. Estou feliz por ter feito gol, por ter visto o Felipe Alves defender um pênalti. Tivemos melhores na partida, mas infelizmente por um detalhe não saímos com a vitória hoje, mas o grupo está de parabéns por ter se dedicado", finalizou.

O Fortaleza volta a jogar na próxima quarta-feira (4), às 20h, quando recebe o Atlético-CE, na Arena Castelão, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense.