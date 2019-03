Osvaldo acredita que estará em plenas condições para reforçar o Fortaleza no próximo jogo

O atacante Osvaldo já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) desde o dia 21 de fevereiro para reforçar o Fortaleza. De lá pra cá, o Tricolor do Pici jogou três vezes (duas pelo Campeonato Cearense, no empate com o Ferroviário e quando perdeu para o Horizonte) e uma pela Copa do Nordeste, no empate com o Bahia. Coincidência ou não, o Fortaleza não vence desde o dia 21. Isso seria um cenário ideal para a principal contratação do Fortaleza entrar em campo e trazer a vitória que todos esperam. "Estou trabalhando para me sentir melhor. Estou vindo de outro ritmo de treinamento e de jogos. Quando cheguei, senti um pouco, mas isso faz parte, e agora estou trabalhando para o mais rápido possível estar de volta ao ritmo do futebol brasileiro. O Rogério tem um estilo de trabalho muito intenso, e esses dias, conversando com ele, optamos por trabalhar um pouco mais para que eu possa chegar ao meu 100%, e poder ajudar os meus companheiros".

Osvaldo não joga uma partida oficial desde o dia 27 de Outubro de 2018, quando disputou a final da Taça Chang FA, onde o Buriram United perdeu por 3x1 do Chiangrai United. O atacante marcou três gols em 25 jogos na temporada. Mas em compensação, deu 11 assistências. Assim como na Ásia e na Europa, a temporada oficial só se inicia no meio do ano.

"Eu me apresentei e fiz a pré temporada normalmente. Fiz alguns amistosos, mas nada oficial. Espero poder o mais rápido possível estar reestreando, quero poder voltar a jogar o quanto antes", resssaltou o atacante.

Outro desafio de Osvaldo, além de estar na melhor forma física o mais rápido possível, é na questão da titularidade. O elenco tricolor tem diversas opções para a posição de origem do Osvaldo. Nesse setor, o Leão conta com: Marcinho, Romarinho, Matheus Alessandro e Edinho. De olho nisso, o atacante não descarta a possibilidade de jogar no setor do meio de campo.

"Não é o meu forte, não é minha posição, e onde eu rendo 100%. Onde eu passei, fui feliz jogando na minha posição, que é de ponta, pelos lados do campo. Tenho um pouco de dificuldade de jogar de costas pros zagueiros e pros volantes, mas se ele (Rogério) optar por eu jogar ali, no momento da partida vou procurar me adaptar. Graças a Deus por onde eu passei eu tive uma ótima relação com os "camisas 9", mas vou trabalhar muito e se ele optar por me encaixar nessa posição estarei pronto."

O próximo jogo do Fortaleza é só no dia 07 de Março, diante do Confiança, na Arena Castelão, às 19h.