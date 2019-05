Osvaldo: "A emoção é muito grande, de dever cumprido".

O Fortaleza conquistou o título inédito da Copa do Nordeste ao vencer o Botafogo/PB por 1 a 0 no estádio Almeidão, em João Pessoa, o terceiro em 6 meses.

E o atacante Osvaldo, uma das referências do elenco, comemorou mais uma conquista do Leão, completando a trinca (Série B 2018, Campeonato Cearense 2019 agora, Copa do Nordeste 2019).

"Só temos a agradecer o apoio do torcedor, que nos apoiou desde Fortaleza e aqui na Paraíba. Que a gente possa comemorar este título e conquistar coisas grandes com a camisa do Fortaleza. A emoção é muito grande, de dever cumprido, pois é um título inédito para o clube, um título grande, por toda rivalidade que existe no Nordeste. Temos muitas coisas ainda a conquistar pelo Leão".

Depois da conquista regional, o Leão volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. O time de Rogério Ceni encara o Flamengo, no sábado, às 16 horas, no Maracanã. O Fortaleza é o 14º colocado com 7 pontos, e o Flamengo está em 6º com 10 pontos.