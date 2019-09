Organizada do Fluminense invade CT e encurrala jogadores na academia

Membros de uma torcida organizada do Fluminense invadiram na manhã deste sábado (28) o centro de treinamento do clube, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O episódio ocorreu um dia após a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira.

Os torcedores foram protestar e encontraram o portão fechado. Alguns integrantes forçaram um muro de metal e derrubaram rapidamente a proteção. A invasão, então, não foi contida, e os torcedores iniciaram uma caça aos jogadores dentro do centro de treinamento. O encontro ocorreu na academia, onde vários atletas ficaram encurralados em um canto da sala. Apesar do clima de terror, não houve qualquer agressão relatada até o momento.

Além da invasão, os torcedores também levaram faixas com críticas ao atual presidente Mário Bittencourt e o vice geral Celso Barros. A dupla foi comparada ao ex-mandatário Pedro Abad, que sofreu uma espécie de impeachment há poucos meses.

Presidente e o vice foram cobrados pela torcida Foto: Reprodução

Com o fraco desempenho, o Fluminense luta ferrenhamente contra o rebaixamento na atual temporada. O time fechou a última rodada em 16º, empatado em pontos com o Cruzeiro (19), que abria o Z-4 -a equipe tricolor ficava à frente no número de vitórias (5 a 4).

O Flu volta a campo neste domingo (29), quando medirá forças com o Grêmio, no Maracanã.