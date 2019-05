Opinião: virada do Ceará é convite para torcedor lotar o Castelão no aniversário do clube

Uma partida daquelas para empolgar qualquer torcedor, até os menos otimistas. O Ceará venceu o Avaí, fora de casa, em uma virada que parecia improvável dentro dos acontecimentos da partida e deu uma injeção de ânimo importante para quem acompanha o time e para o elenco na sequência do campeonato.

E o calendário reservou um momento especial para o Alvinegro. No domingo (2), às 16hs (horário ideal para a prática do futebol e para a torcida), o Vovô enfrenta nada mais, nada menos que o Santos. O dia? Do aniversário do clube, que completa 105 anos de existência.

Um convite entregue nas mãos do torcedor, que não tem obrigação, mas tem compromisso. É momento de se fazer presente e fazer parte de uma grande festa que está sendo preparada em comemoração a mais uma data especial de criação do alvinegro.

Hora da torcida acordar

Até o momento, na Série A, a torcida do Vovô ainda não se fez presente como se esperava. A média de presença de público é de apenas 15,7 mil pagantes. Número este que culminou em prejuízo de arrecadação nos últimos jogos.

E não há mais argumento de preços de ingressos. O ticket médio (média dos preços) para o torcedor alvinegro é um dos mais baixos da Série A, cotado em apenas R$ 14, de acordo com levantamento do globoesporte.com. São vários planos de sócio-torcedor em preço popular, partindo até de R$ 10.

Uma vitória do Ceará contra o Santos, com apoio e festa do público, será um grande presente de 105 anos de história do Vovô, além de catapultar o alvinegro para as primeiras posições da tabela, na zona desejada de disputa pela Libertadores.