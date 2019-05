Opinião: ser derrotado para o Palmeiras não é problema, a questão é a falta de produção do Fortaleza

É preciso compreender: ser derrotado na Série A do Brasileiro é normal contra gigantes. Isso não é demérito, apenas resultado de abismos colossais entre estruturas, elencos, investimentos e tudo mais. A grande questão é a falta de produção do Fortaleza dentro de campo diante do 4 a 0 para o Palmeiras, sofreu sem esbanjar esbanjar reação.

Mesmo inferior durante os 90 minutos, os números do Leão até que são parecidos, como posse de bola (53% x 47%), passes (379 x 347) e chutes a gol (9 a 5). Nada serviu. O esquema com quatro atacantes não funcionou, e o Fortaleza foi “engolido” no meio-campo - Paulo Roberto e Felipe foram gigantes tamanha a pressão.

Ao Tricolor, faltou aproximação dos homens da frente. Edinho e Osvaldo eram facilmente interceptados, e o campo encharcado atrapalhou na evolução da velocidade. Júnior Santos até tentou algo na força, sem efeito - deixou o campo sem um arremate sequer.

Diante disso, o setor defensivo foi apenas o desfecho de um time desorganizado e longe do que pode oferecer. Carlinhos e Roger falharam defensivamente, mas não se deve apontar alvos quando dois gols são construções de lateral. A culpa é de todos. Felipe Alves, sim, merece méritos e a posição.

Fico o aviso para Rogério Ceni. Na elite, temer é preciso, respeitar os adversários também, e a retranca é peça chave na luta contra o rebaixamento. A caminhada está apenas no início.