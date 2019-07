Opinião: rodada deste fim de semana traz chance para Ceará e Fortaleza descolarem da zona de perigo

Ao final das 11 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza ocupam, respectivamente, o 13º e o 14º lugar na tabela de classificação. As campanhas trazem aparente otimismo aos torcedores, principalmente diante das atuações do último final de semana.

No início do ano, muitos esperavam que a realidade dos clubes fosse a luta contra o rebaixamento - o que ainda não deixou de ser, vide a classificação -, mas a briga por uma vaga na Sulamericana passa a ser vista como uma possibilidade mais próxima, muito por conta, também, dos péssimos momentos vividos pelos adversários que ocupam posições inferiores na tabela.

São seis times abaixo dos cearenses - com exceção do Vasco, que venceu três dos últimos quatro jogos - com um retrospecto bastante negativo nas rodadas mais recentes do certame. Cruzeiro, Fluminense, Chapecoense, CSA e Avaí estão há, pelo menos, cinco rodadas sem ganhar.

Vasco

Após um péssimo começo de campeonato, onde chegou a amargar a lanterna, o Vasco parece ter ganho novo fôlego com a chegada de Luxemburgo. Nas últimas quatro rodadas, foram três vitórias - as três únicas do time até agora -, que levaram o clube à 15ª posição.

O próximo desafio vascaíno é frente ao Palmeiras, fora de casa.

O Vasco levou o empate contra o Fortaleza nos minutos finais Foto: Helene Santos

Cruzeiro

Certamente a maior surpresa dessa lista, o time de Mano Menezes vive um momento delicado, no 16º lugar. Apesar de ainda estar vivo na Libertadores, a crise estabelecida fora de campo e a má campanha no campeonato nacional ligaram o alerta vermelho na Toca da Raposa. São apenas duas vitórias na disputa, tendo sido elas na 2ª e 3ª rodadas. Já são 8 jogos sem vencer, onde foram conquistados apenas 4 pontos.

O time mineiro encara o Athletico Paranaense, em casa, na 12ª rodada.

Fluminense

Também com apenas duas vitórias, o Tricolor carioca tem 9 pontos e ocupa a 17ª colocação. Nos últimos seis jogos, nenhuma vitória e apenas 3 gols marcados, rendendo ao time 3 pontos dos 18 em disputa. Depois da derrota para o Vasco na última rodada, o time de Fernando Diniz entrou no Z-4.

O Fluminense recebe o São Paulo neste sábado (27).

Chapecoense

O time catarinense também tem duas vitórias, mas apenas 8 pontos e é o 18º colocado. A última vitória conquistada foi na 6ª rodada e já são cinco jogos sem sentir o gostinho de marcar três pontos. Aliás, do últimos 15 pontos disputados, a Chape conquistou apenas um.

O próximo adversário será o Bahia, na Arena Condá.

CSA

Uma vitória em 11 jogos e 6 pontos conquistados deixam o Centro Sportivo Alagoano na penúltima posição do Brasileirão. Já são cinco partidas desde a única vitória do Azulão, e, pior que isso, cinco derrotas.

Na próxima rodada, o CSA espera o Grêmio no estádio Rei Pelé.

O CSA estreou na Série A de 2019 levando uma goleada do Ceará por 4 a 0 Foto: JL Rosa

Avaí

Único clube que ainda não soube o que é vencer no campeonato, o time da Ressacada tem 5 pontos e segura a lanterna da competição, tendo marcado apenas 4 gols em 11 jogos.

O Avaí vai à Vila Belmiro encarar o Santos.

Confrontos diretos

Com relação aos confrontos diretos, o Ceará já enfrentou quase todos esses adversários, com exceção da Chape. Já o Fortaleza ainda tem pela frente CSA e Fluminense no que resta de primeiro turno.

É a hora perfeita para que os clubes cearenses conquistem pontos importantes para tentar se distanciar da zona da degola. É a hora de aproveitar o mau momento dos adversários para abrir vantagem e sonhar mais alto no Brasileirão.

Na 12ª rodada, o Leão recebe o Corinthians e o Vovô visita o Internacional, antes de se encontrarem no Clássico-Rei. Ambos os times devem atuar com equipes alternativas.É hora de pontuar!