Opinião: reclamações de Ceni não vão solucionar os problemas do Fortaleza

As últimas declarações apontam para um momento de divergência entre o técnico Rogério Ceni e a direção do Fortaleza. O motivo: contratações. Não há dúvida que Marcelo Paz e Ceni são os maiores personagens da história recente do Tricolor com títulos inéditos e uma maior profissionalização do clube. No entanto, é preciso ressaltar que estão começando a caminhada na gestão do meio futebolístico e necessitam um do outro para crescer.

Desde a chegada ao Leão, Ceni nunca economizou nas cobranças: queria campo novo no CT, jogar na Arena Castelão, treino fechado, peças novas, reforma nas estruturas internas, enfim, um ambiente à altura de onde foi formado e se desenvolveu como um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. A diretoria, do outro lado, se sacrificou para atender cada um dos requisitos listados pelo treinador, que foi conquistando a idolatria no tricolor cearense.

Como manager, Ceni trouxe uma comissão técnica especializada, preparador de goleiro da confiança dele e opinou até na formação das categorias de base. Retornando à elite após a demissão do comando do São Paulo, o treinador exige ainda mais e acaba por expor uma gestão que deu tudo na medida possível. Dentro do jogo de versões, Marcelo Paz afirma que as contratações passam pelo ex-goleiro, que rebate dizendo que "não", revelando também que pediu apenas dois jogadores, nenhum contratado.

A verdade é que o momento de saídas no Tricolor, mais um com Ceni, já levou cinco jogadores e trouxe só um. O time segue limitado, mas sem fugir das características ofensivas propostas desde janeiro de 2018. No fim, o torcedor fica no meio do "fogo cruzado" cobrando as duas pontas, enquanto o Leão se blinda aguardando um desfecho positivo dentre as dezenas de nomes consultados. A janela internacional fecha dia 21 deste mês, enquanto o regulamento do Brasileirão permite ainda que o clube contrate três reforços oriundos de times da Série A.

Um fato é certo: reclamar não resolve problemas. As soluções estão no campo. O próximo passo é mostrar isso contra o Atlético/MG, domingo (21), às 16 horas, no Independência, pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro. A partida tem transmissão da TV Verdes Mares (ao vivo), Rádio Verdes Mares (ao vivo), Diário do Nordeste (tempo real) e GloboEsporte.com/ce (tempo real).