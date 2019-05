Opinião: o empate do Fortaleza com o Vasco só foi bom pelas circunstâncias

O Fortaleza ficou devendo no empate diante do Vasco, neste domingo (26), na Arena Castelão. Com todo o respeito ao cruz-maltino, mas para quem luta contra o rebaixamento, apenas empatar significa perder dois pontos na Série A do Brasileiro, principalmente, quando se analisa o mando de campo do confronto.

A partida foi ruim tecnicamente, recheada de erros de passes, e o sistema de quatro atacantes tornou-se previsível mais uma vez, tendo em vista que há pouca movimentação dos atacantes tricolores - esperar a bola chegar no pé é um erro que custa caro. Felipe e Juninho carregam em si muita responsabilidade no esquema 4-2-4 e, quando não funcionam bem, compremetem bastante o rendimento. Não é para menos: precisam marcar, armar, proporcionar a transição, tentar finalização... Sim, são fundamentos de qualquer jogador, no entanto, estão amplamente concentrados nos dois volantes.

Quem merece elogios é o colombiano Quintero. Atleta mais lúcido do sistema defensivo, o zagueiro foi o jogador que passou mais tempo com a bola no campo (9,34% do total de minutos do jogo) e liderou os desarmes (2) e as rebatidas (3) do jogo. Consistente, foi fundamental na contenção e se sobressaiu ao apresentado pelo companheiro Nathan, que desestabilizou o Fortaleza com um erro de passe que originou o gol adversário. Resultado: substituído com vaias por Ceni logo após o lance.

Sair atrás foi bom para ligar a ignição, alertar e ganhar mais fôlego, mesmo com a afobação e a insistência nas jogadas aéreas (19). Perder Edinho por lesão muscular restando ainda oito mintuos de jogo e ficar com 10 em campo também atrapalharam. São esses elementos que floreiam o empate: não faltou garra ao Fortaleza para buscar o resultado.

O gol do recém-promovido à protagonista Romarinho trouxe alívio para uma arquibancada nervosa e um ataque pouco decisivo. Afastar a derrota, óbvio, é desejada, mas que sirva de lição para a evolução tricolor. Vencer dentro de casa é importante para o tipo de campeonato disputado pelo Fortaleza.