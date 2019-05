Opinião: Júnior Santos pode perder a titularidade no Fortaleza com a oscilação nas atuações

A paciência acabou com Júnior Santos. Esforço, vontade e determinação nunca foram problemas, mas ao ser substituído aos 34 minutos do primeiro tempo por opção técnica de Rogério Ceni contra a Chapecoense, no domingo (19), dando lugar a Romarinho, que entrou para fazer a mesma função e esquema tático, o jogador atingiu o ápice da má fase com a camisa tricolor.

Durante o tempo em campo, o centroavante perdeu a bola em seis oportunidades, ficou em impedimento uma vez, acertou cinco passes e errou dois. Mesmo com atuação abaixo do Leão no primeiro tempo, o atleta foi sacado sem sequer realizar uma finalização. A ausência de gols é reflexo também do desempenho: o jogador tem 10 gols na temporada, mas enfrenta jejum de oito partidas.

O faro de artilheiro é mérito e vem acompanhado dos minutos jogados, que são 1593 em 24 jogos - ausente apenas em três jogos do Fortaleza. No entanto, o vislumbre que rendeu até o título de Craque da Galera do Campeonato Cearense nunca foi algo tão nítido para Ceni, que sempre elogiou o atleta quanto à explosão física fazendo ressalvas criticando as tomadas de decisões e o refino técnico ausente para alguém que não teve uma base no futebol bem definida.

Esquema que prejudica

Desde que passou a atuar com outro atacante de referência, Júnior Santos caiu de rendimento no Leão Foto: JL Rosa

Pode soar estranho, mas o rendimento de Júnior Santos também caiu quando Ceni aderiu ao 4-2-4 com quatro atacantes no esquema. Antes, o atleta era o único homem de referência, que atuava com Edinho e Osvaldo abertos pelas pontas - postura formada no 4-3-3 que garantiu empates com o Ceará pela Copa do Nordeste.

Com a atual formação, Júnior Santos marcou somente duas vezes, todas na goleada sobre o Vitória/BA por 4 a 0. Na final diante do Ceará no Campeonato Cearense, o atacante ainda recebeu cartão vermelho em dividida com Juninho, agora companheiro de equipe, durante um momento de marcação, função comum aos homens de frente com Ceni - vale ressaltar que a punição foi polêmica, mas que prejudicou o atacante. O Fortaleza usou o esquema em 10 oportunidades:

Fortaleza 4x0 Vitória | Copa do Nordeste - Gols: Júnior Santos (2), Edinho e Dodô.

Fortaleza 2x0 Ceará | Campeonato Cearense - Gols: Edinho (2).

Ceará 0x1 Fortaleza | Campeonato Cearense - Gol: Roger Carvalho.

Palmeiras 4x0 Fortaleza | Série A do Brasileiro

Fortaleza 2x1 Athletico/PR | Série A do Brasileiro - Gols: Edinho e Wellington Paulista.

Botafogo 1x0 Fortaleza | Série A do Brasileiro

Fortaleza 1x0 Santa Cruz | Copa do Nordeste - Gol: Romarinho.

Fortaleza 0x1 São Paulo | Série A do Brasileiro

Fortaleza 0x0 Athletico/PR | Copa do Brasil

Chapecoense 1x3 Fortaleza | Série A do Brasileiro - Gols: Marcinho (2) e Osvaldo.

Um momento de resguardo é válido e importante para afinar os aspectos exigidos pelo comandante tricolor. Com o rodízio estipulado ao longo das competições, as demais peças ofensivas - Kieza, André Luís, Wellington Paulista, Edinho, Osvaldo, Romarinho e Matheus Alessandro - também vão acirrar a concorrência no time titular. É preciso compreender que a mudança na engrenagem por si só não muda o DNA do time, no entanto, Júnior Santos ainda pode render bons frutos desde que mais lapidado. A reserva faz bem e é justa.