Opinião: faz sentido o torcedor do Fortaleza torcer contra Rogério Ceni?

Rogério Ceni foi de ídolo a execrado por parte da torcida do Fortaleza. Mas de que vale o remorso ou a fúria com quem fez tanto pelo clube cearense? É fato, a saída do Tricolor foi inesperada e contradiz uma filosofia de continuidade do trabalho - tanto defendida pelo treinador. No entanto, torcer contra um profissional que deu tudo que pôde, enquanto esteve no Pici, se assemelha a ingratidão.

É compreensível não aceitar a saída, ainda mais com todo o acolhimento por parte da torcida. Só que Ceni nunca faltou um treino, nem fez do Leão um covarde - foi criticado por ter quatro atacantes em campo. Na capital cearense, se preocupou com a estrutura do clube, o estilo de jogo e o desejo por resultados. Inclusive, trouxe para uma nação carente de conquistas três títulos, incluindo uma Série B, distante do imaginário tricolor em janeiro de 2018 e inédita no Estado.

Título da Série B em 2018 foi o primeiro da história do Fortaleza Foto: divulgação / Fortaleza

Ver uma parcela de torcedores - mesmo que pequena - vibrando com a eliminação do Cruzeiro na Copa Brasil, após uma derrota por 3 a 0 para o Internacional, soa estranho, tendo em vista a relação que o resultado tem com o Fortaleza: nenhum. Torcer pelo fracasso é até antidesportivo tendo em vista os parâmetros de grandeza da relação.

Ex-goleiro, Ceni é um iniciante na nova função. O Tricolor do Pici, por outro lado, é um centenário com grandes jogadores, títulos e torcida. A reflexão vale pela construção da história, uma vez que ambos se fortaleceram estando juntos.

Agora em Minas Gerais, os desafios são outros, assim como a pressão. Aqui, já idolatrado. Lá, uma aposta. Se vai continuar no Cruzeiro até o fim da Série A? O tempo vai dizer. A declaração de Thiago Neves após a derrota, ao rebater as “muitas mudanças na escalação”, já pesam contra o treinador, que tem apenas quatro jogos na Raposa.

Tudo isso é contexto de outro, passado. Que Zé Ricardo leve o Fortaleza à vitória sábado (7), às 17 horas, na Arena Castelão, pelo Fluminense, com uma festa tricolor na Arena Castelão. Que Ceni siga seu caminho no futebol.