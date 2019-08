Opinião: fala de Galhardo sobre salários em dia ressalta elevação de patamar no Ceará 

Em tom descontraído, porém muito verdadeiro, Thiago Galhardo mostrou um aspecto importante da gestão extracampo do Ceará Sporting Club, que traz sim efeitos positivos para dentro das quatro linhas.

Ele brincou com um fato que deveria ser obrigação em qualquer ambiente profissional, mas que no futebol, infelizmente, trata-se de raridade: salários em dia.

"Aqui eu passei uma coisa que eu nunca tinha passado no futebol. É até engraçado. Quando o salário cai (até o dia 30), todo mundo no Whatsapp, ou quando ainda não tinha esses grupos, chegava e comentava: "Pingou". Manda pingo, manda chuva quando cai um. No meu primeiro salário aqui, caiu, eu entrei na conta, vi. Pensei: "Vou chegar no clube lá e ficar calado, vai que só eu recebi...Aí cheguei aqui e ninguém comentando nada. Eu perguntei ao Roger (atacante que deixou o Ceará): "Roger, eu recebi. Você recebeu?". Ele disse: "Thiago, aqui pode fechar o olho até o dia 30 que cai. É normal isso aqui". Agora eu já fico bem tranquilo e me empolgo mais ainda. Viro o mês muito mais empolgado".