Opinião: derrota para o Atlético/MG é injusta, mas pune um Ceará não letal contra gigantes

O jogo contra o Atlético/MG, neste sábado (4), é o típico momento em que o Ceará não deve perder pontos. A derrota por 2 a 1 com um gol no último minuto pune uma equipe que foi protagonista, mas desperdiçou chances claras e ficou devendo fisicamente.

A evolução no trabalho é nítida, assim como as novas filosofias dentro de campo: Ricardinho como segundo atacante, Bueno deixando a área para receber a bola e Samuel Xavier infiltrando pelo meio-campo. No entanto, o problema crônico de falta de velocidade persiste na evolução.

Armado no 4-2-3-1, o Alvinegro é previsível nas jogadas e não consegue apresentar uma transição da defesa para o ataque efetiva, sendo facilmente vencido por um Galo fraco na Arena Castelão. Impecáveis no maior parte do tempo, Luiz Otávio e Tiago Alves ficaram expostos quando o Atlético/MG atacava pelas laterais, principalmente nos espaços oferecidos por Tiago Carleto, que não justifica a titularidade para além da bola parada.

Contra o Galo, Thiago Carleto fez nova partida abaixo e ficou devendo na parte defensiva Foto: Thiago Gadelha

Os bons valores ficam para o uso do homem de conteção. Auremir ou Edinho, ambos são peças fundamentais numa proposta de jogo que usa os avanços na lateral como arma de ataque. Bueno também merece destaque, mesmo faltando primor técnico muitas vezes. O que não se justifica mais é Chico entre os titulares, uma vez que o atleta não cumpre bem funções ofensivas nem defensivas.

São duas derrotas consecutivas, é verdade, mas precisa ter calma. O Ceará mostrou força contra grandes equipes e tem tudo para pleitear feitos positivos na temporada, desde que aprenda a jogar a Série A do Brasileiro o mais rápido possível: no meio de gigantes, é preciso ser letal.