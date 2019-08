Opinião: Ceará foi inflamado pela festa e abriu a guarda contra o Flamengo

A derrota por 3 a 0, na Arena Castelão, neste domingo (25), foi um retrato das disparidades técnicas entre Ceará e Flamengo. Inflamado pelas arquibancadas, o Vovô até tentou impor o ritmo e protagonizar pressão no campo defensivo rubro-negro, e isso precisa ser exaltado. No entanto, faltou precisão e mais temor frente ao “estrelado” plantel carioca.

É fato, não se acovardou. Até venceu a marcação através da velocidade, mas pecou ao transformar o grande volume em pouca resultado. O reflexo da baixa eficiência está escancarado nos números: 17 finalizações e apenas uma chance de gol nos 90 minutos.

Com um coletivo afoito e desajustado, se encheu de brechas e ficou distante dos melhores momentos da defesa. Em campo, sentiu a falta de Luiz Otávio, lesionado, e fez da marcação na grande área um estardalhaço para o qualificado Flamengo, que marcou todos os gols no setor, incluindo uma bicicleta de Arrascaeta aplaudida por todos no estádio.

O placar chega a ser significativo no Brasileirão - novamente para o Flamengo, em casa. O pecado surge em apostar na agressividade sem ter ímpeto para frear o contra-ataque e acabar permeado por riscos contra quem é letal e qualificado.

Longe de uma crise de identidade (propor o jogo x contra-atacar), o que falta são ajustes aos velhos erros, como os espaços nas costas de João Lucas e os desperdícios ofensivos de Leandro Carvalho. Como Enderson Moreira bem afirmou, há qualidade para brigar por mais. Cabe agora ao torcedor manter o fôlego diante de um Alvinegro bem servido de peças e que precisa delimitar melhor o seu potencial de reação no Brasileirão. Que venha o Athletico/PR no próximo sábado (31), às 19 horas, na Arena da Baixada.