Opinião: Ceará e Fortaleza precisam se unir por melhor uso do VAR; reveja polêmicas

É fato: até o momento, a má utilização do VAR tem atrapalhado os representantes cearenses na elite do futebol brasileiro. A tecnologia está no futebol para ajudar, mas tem rivalizado (e errado) com Ceará e Fortaleza a partir dos erros do "elemento humano", ou seja, da arbitragem. Mais que uma bronca, os técnicos Enderson Moreira e Rogério Ceni precisam vencer as adversidades econômicas, táticas e as seguidas incongruências do árbitro de vídeo.

Sempre que consultado, o recurso busca solucionar o erro e isso não entra em debate. O pedido deve ser por maior transparência no processo. Por que olhar na tela à beira do gramado em determinado lance e, em outro similar, não? O que faz um juiz checar o início da jogada de um gol buscando uma vantagem para a equipe vazada?

Vencer o líder e todo poderoso Palmeiras na Arena Castelão por 2 a 0 ou empatar contra um Atlético/MG forte dentro de casa são as respostas que Vovô e Leão podem dar, mesmo que exija mais esforço, trabalho e entrega. É momento de rivalizar menos entre si e mais contra os outros para seguir crescendo entre os gigantes. Um adendo: na caminhada, o braço da torcida é o maior trunfo dessa história.

Confira pontos polêmicos do VAR

- Ceará 4x0 CSA | 1º rodada

Na estreia do Brasileirão, Carlinhos derrubou Leandro Carvalho dentro da área aos 38 do primeiro tempo. O árbitro Adriano Milczvski marcou pênalti, foi chamado pelo VAR, e anulou a penalidade após 10 minutos de paralisação.

- Botafogo 1x0 Fortaleza | 3ª rodada

Em uma disputa de bola, Wellington Paulista ficou no chão e reclamou de agressão do zagueiro Gilson, do Botafogo, aos 39 do primeiro tempo. O árbitro Wagner Reway não marcou pênalti no lance. Foi chamado pelo VAR e manteve a decisão.

- Goiás 2x1 Ceará | 4ª rodada

Aos 24 do primeiro tempo, Jefferson recebe na ponta esquerda e toca para Kayke, que faz passe de calcanhar para Marlone abrir o placar no Serra Dourada. O bandeirinha marcou impedimento a favor do Ceará, mas o juiz foi chamado pelo VAR e, revendo o lance, validou o gol do Goiás.

- Grêmio 1x0 Fortaleza | 8ª rodada

Osvaldo dividiu com Léo Moura aos 25 do segundo tempo, em lance que não houve marcação de falta por parte da arbitragem. Minutos depois, o árbitro resolveu revisar a jogada no VAR e decidiu expulsar o atacante do Fortaleza quando a partida estava empatada.

- Fluminense 1x1 Ceará | 10º rodada

Quando o jogo estava empatado no Maracanã, Mateus Gonçalves aproveitou passe de Thiago Galhardo, invadiu a área e marcou o segundo gol alvinegro. Após checagem no VAR, o lance foi anulado por impedimento de Felippe Cardoso, que estava em posição irregular e não tocou na bola, mas correu em direção a grande área junto do zagueiro carioca Nino.

- Ceará 2x0 Palmeiras | 11ª rodada

Mateus Gonçalves abriu o marcador para o Vovô aos 31 do primeiro tempo, em arremate dentro da área. O gol só foi validado após o VAR chamar o juiz para checar um lance no campo defensivo alvinegro, quando Deyverson reclamou de falta. Segundo o protocolo do árbitro de vídeo, o lance não poderia ser revisado por ser de interpretação.

- Atlético/MG 2x2 Fortaleza | 11ª rodada

Em um jogo com três pênaltis, o último não foi revisado no vídeo à beira do gramado. A árbitra Edina Alves assinalou para a marca do cal quando Roger dividiu com Alerrandro na grande área. O atacante cobrou para defesa de Felipe Alves, que recolocou a bola em jogo. O VAR solicitou que a cobrança fosse refeita e aplicou amarelo para o goleiro, que se adiantou. Na batida, nova defesa do arqueiro tricolor.