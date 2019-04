Opinião: camisa do Ceará pesou no empate arrastado com Floresta

É indiscutível, a camisa do Ceará pesou no empate com o Floresta, nesta quarta-feira (27), pela semifinal do Campeonato Cearense. Não que isso seja um problema, há méritos, poder de recuperação após 2 a 0 contra, o Vovô sai fortalecido.

O que não se pode permitir é que o resultado arrastado, arrancado aos 40 do segundo tempo, esconda as falhas expostas pela equipe. Novamente titular, Valdo bateu-cabeça na zaga, diria até que criou as principais chances do Verdão, com erros seguidos dentro da área.

Outro nome para lamentar é Ricardinho: apático ofensivamente. Richard? As críticas ao goleiro se somam aos montes nas arquibancadas, que comemora até a ida de Fernando Henrique ao aquecimento.

Ricardo Bueno é um ponto de coesão. Precisava de oportunidade, recebeu e agradou. Assim como a análise de Lisca ao término da partida: quem muito quer nada conquista. Com Nordestão e Copa do Brasil pela frente, o Ceará passou da hora de abrir o olho. O mês é março, a pressão é grande, e o Brasileirão ainda nem começou.