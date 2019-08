Opinião: Adalberto não é o maior sonho, mas chega como opção de emergência no Fortaleza

Adalberto está longe de ser o maior sonho da torcida do Fortaleza. Com o clube vivendo um momento de oscilação em campo, mudança repentina de treinador e derrotado para os reservas do Internacional, em casa, sob vaias, era o momento da diretoria trazer um grande reforço para harmonizar a relação entre as partes. Mas ainda não conseguiu. Por ora, o zagueiro chega para preencher uma lacuna existente já para o jogo contra o Santos, domingo (25), às 16 horas, na Vila Belmiro.

As críticas após o anúncio do novo reforço não são pela qualidade técnica do zagueiro, mas pela quebra de expectativa. Ao dizer que está em busca de um defensor há exatos seis meses - tempo de reclamação de Rogério Ceni com a falta de contratações - o nome escolhido precisava ter mais peso.

Adalberto sempre foi um soldado em campo e deixou tudo que pôde, dentro das limitações que possui. Foi importante em caminhadas anteriores pela Série C, ajudou no acesso à elite e até ganhou elogios, no entanto, nunca foi unanimidade e, com a exigência ainda mais elevada na Série A, surge como questionado antes mesmo de treinar com o grupo principal.

inter@

O mais intrigante é que o próprio Rogério Ceni o dispensou por considerar que o defensor se machucava demais, o que foi evidenciado nos momentos que entrou como titular na Série B. Da dupla de zaga com mais partidas, Jussani e Ligger, apenas Ligger tinha o aval para seguir, mas não conseguiu por conta de contrato. Jussani foi embora sob o argumento de que se precisava de maior nível para Série A.

Acabou que lá em janeiro, foi Roger Carvalho, o 4º suplente, que acertou a permanência. Naquela época, sem conseguir contratar, recorreu ao que já conhecia e, hoje, sente a falta do zagueiro machucado.

Ceni não acreditava que Adalberto e Jussani deveriam ser titulares na Série A. Ligger era a única opção que agradava o então técnico Foto: JL Rosa / SVM

Quando Zé Ricardo, na estreia diante do Internacional, escolheu Derley em detrimento de Nathan Ribeiro para companhia de Quintero, também expôs a insatisfação com algumas peças, mesmo sendo oriundas da posição. O fato é que o cenário não evidencia uma crise, ainda.

Dos que subiram no ano passado, Avaí e CSA estão no Z-4, enquanto Goiás e Fortaleza aparecem um pouco a frente na tabela. É preciso ter consciência que todos, sim, são candidatos ao rebaixamento, mesmo o Leão apresentado um maior equilíbrio em campo que alguns rivais, além dos seguidos erros de arbitragem.

No fim, é preciso somar mais que recriminar. Contra o Santos, Adalberto estará à disposição e pode entrar em campo, veio para jogar. O apoio é fundamental para a evolução do atleta de 31 anos, que acabou de cair para a Série D com o ABC. O alerta é um só: o torcedor não é bobo, vai aplaudir e cobrar ainda mais pelos resultados.