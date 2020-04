Opinião: A dúvida do retorno que também afeta o futebol feminino

"É preciso chorar no começo, para rir no fim". O desabafo da meia atacante Marta, após a eliminação do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo de 2019, sensibilizou e reflete até hoje o cenário das mulheres no futebol.

A rotina é desafiadora. Abdicar de alguns desejos impostos pela sociedade em busca de um sonho não é uma tarefa fácil. E como nós mulheres sempre somos fortes nas batalhas, em 2020 ,estamos tentando superar mais uma.

O ato de parar, foi necessário. O pensamento hoje é de superar, tentar sair vivo de uma pandemia e retornar. Um adversário invisível que afetou a indústria futebol, também refletiu em consequências e em muitas dúvidas para as mulheres. Atacantes, goleiras, o elenco feminino no modo geral sofre. E como está sendo doloroso chorar neste começo.

Equipe tricolor conta com 32 integrantes Foto: Divulgação

As atletas das equipes cearenses estavam animadas para o Campeonato Brasileiro - Série A2. As meninas do Vozão ainda sentiram aquele "friozinho na barriga" na estreia. Um início de competição animador, uma goleada por 5 a 0 contra o Oratório, time de Macapá. Começar neste ritmo e tentar fazer uma campanha semelhante do ano passado que, por pouco, as garotas não ascenderam à primeira divisão.

Início de campeonato e as boas expectativas para 2020, principalmente para as atletas do Fortaleza que iriam fazer a estreia em uma competição nacional. Algumas jogadoras até já tinham experiências no Brasileirão em outras equipes, mas muitas delas viviam o sonho em disputar um torneio desta proporção, pela primeira vez. Só que não deu tempo: o vírus chegou e adiou aquele sentimento de "friozinho" de estreia.

Quando retornar? Essa possivelmente está sendo a reposta mais difícil Para amenizar um pouco a dor, um auxílio da Confederação Brasileira de Futebol: R$ 50 mil reais para uma indefinição de retorno nos torneios femininos.

R$ 50 mil reais para cada time feminino. No Ceará são 25 atletas, já no Fortaleza soma um total de 32 integrantes, e apenas R$ 50 mil.

Parafraseando a rainha do futebol, se for preciso chorar no começo para rir no fim, que esse final de cenário Covid 19 esteja próximo. As garotas do nosso Estado não vêem a hora de retornarem aos campos. Se o reconhecimento ainda está pouco difícil, talento elas têm fácil.