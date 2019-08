Opinião: a chance dos reservas para Ceará e Fortaleza na rodada

Ceará e Fortaleza se preparam para dois duelos cruciais pela 14ª rodada do Brasileirão com um desfalque importante de cada lado. Mais especificamente, nas laterais. Chance dos reservas mostrarem serviço. O Vovô já encara a Chapecoense neste sábado, às 17h, na Arena Castelão. Já o Fortaleza, enfrenta o CSA, fora de casa, na segunda-feira (12), às 20h.

CEARÁ

No Vovô, a lateral direita é dominada por Samuel Xavier, o jogador que mais atuou esse ano com a camisa alvinegra. Foram 31 jogos, todos como titular. O camisa 22 não entrou em campo apenas em sete oportunidades, dando lugar a Cristovam.

Neste sábado, diante da Chapecoense, o lateral deve ter outra oportunidade - a não ser que Enderson Moreira decida improvisar - de atuar. Caso seja escalado, o jogador de 29 anos terá seus primeiros minutos na Série A.

Reserva de um dos jogadores mais regulares do elenco, Cristovam tem a árdua missão de manter o nível e compor uma defesa que é uma das melhores do campeonato. Foram apenas 12 gols sofridos nos 13 jogos disputados até agora. Longe de ser uma missão fácil, o lateral terá a chance de provar seu valor ao técnico, que ainda não o utilizou - nos jogos que atuou, Lisca ainda era o comandante Alvinegro.

A fragilidade do adversário pode ser um fator positivo. Uma Chapecoense que tem a pior defesa do campeonato e não vence desde a 6ª rodada. São apenas 10 pontos conquistados e uma recente demissão de seu técnico, Ney Franco. Emerson Cris assumiu o comando do time e, desde então, foram dois empates, contra Bahia e Grêmio.

Por outro lado, o duelo particular do lateral será contra um dos jogadores mais importantes - ou menos contestados - da Chape: Bruno Pacheco. Desafio interessante para o camisa 2.

FORTALEZA

Pelo lado do Leão, o desfalque é na outra lateral, a esquerda. Titular em quase todos os jogos da Série A, Carlinhos está suspenso devido à expulsão no Clássico-Rei do último final de semana. Bruno Melo é o substituto natural da posição.

O confronto é na segunda-feira, contra o vice-lanterna CSA, no estádio Rei Pelé. Adversário já conhecido tanto do Fortaleza, quanto do próprio Bruno, que esteve presente nas campanhas da Série C 2017 e Série B 2018 - campeonatos que o time alagoano também disputou.

Diferente de Cristovam, que teve poucas oportunidades no ano, o lateral do Tricolor figurou muitas vezes entre os titulares graças ao esquema de rotatividade de plantel realizado pelo técnico Rogério Ceni enquanto o time disputava várias competições simultâneas. Pelo Brasileirão, no entanto, o atleta só entrou em campo diante do Flamengo, na 7ª rodada.

O Fortaleza busca a recuperação no campeonato depois de três partidas sem vencer. O adversário também apresenta - ou pelo menos tem apresentado - pouco perigo aos seus concorrentes: marcou apenas três gols em 13 jogos. São 8 pontos conquistados e uma vitória, cinco empates e sete derrotas. Em contrapartida, a situação crítica do Azulão torna o jogo de suma importância, e o Tricolor não pode marcar bobeira.

Se falarmos de embate individual, Bruno Melo terá pela frente um velho conhecido do futebol cearense: Apodi. O ex-Ceará tem como diferencial a velocidade e oferecerá ao lateral do Leão uma boa "canseira", como diriam os mais antigos.