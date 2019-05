Open Nordeste de Taekwondo agita a Capital

Um dos esportes olímpicos mais importantes e sempre com bom número de brasileiros em disputa, o taekwondo ganha cada vez mais espaço na Região Nordeste, especialmente no Ceará, com realização de eventos oficiais. Prova disso aconteceu na capital cearense neste fim de semana (4 e 5 de maio), quando ocorreu o Open Nordeste no Cuca da Barra do Ceará.

Na competição, o Estado do Ceará se destacou como federação em franca ascensão, conquistando o segundo lugar. Pernambuco subiu no lugar mais alto do pódio.

Os vencedores regionais se classificaram para o Grand Slam (seletiva nacional), que vai definir os representantes da seleção brasileira em 2020.

Bom desempenho

Para o presidente da Federação Cearense Esportiva de Taekwondo (Fecet), Fabio Ronin, a atuação do Estado na competição atesta o bom momento vivido na região e ascensão do esporte.

“A gente subiu um pouco mais no pódio e foi uma satisfação. O Ceará subiu muito nos últimos anos. Estamos entre os melhores estados no taekwondo. Muito gratificante ver o nosso Estado crescendo. Essa união e força fazem o nosso Estado cada vez melhor”.

Presença

Vários atletas de peso no esporte disputaram o Open Nordeste nas categorias cadete, juvenil, adulto e sub-21. Alguns atletas cearenses de destaque são: Vitor Hugo, o atual campeão brasileiro, além de Ronald Silva e Ruan, ex-atletas da seleção brasileira.

Além dessas categorias mencionadas, estreou a disputa da categoria paralímpica em âmbito regional, com a presença do técnico da seleção brasileira paralímpica, Rodrigo Ferla, e da potiguar Cristhiane Neves, que foi medalha de bronze no último campeonato mundial.

O Open Nordeste, que terá próxima edição na Paraíba, foi uma realização da Fecet, Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), com apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro da Rede Cuca e da Prefeitura de Fortaleza.



