OMS sugere retorno do futebol na Europa após fim de 2021

A Organização Mundial da Saúde (OMS) sugeriu que a paralisação do futebol na Europa continuasse até o fim de 2021. O motivo é o risco de contaminação do novo coronavírus no continente, com a crescente de casos. A informação foi publicada pela Veja nesta terça-feira (21).

Segundo a publicação, o tema foi discutido em videoconferência na última semana. Participaram também da reunião dirigentes dos principais clubes do continente, e integrantes da Uefa.

A ação foi tomada porque epidemiologistas ressaltaram o risco de uma nova onde contágio de covid-19 no próximo ano. O ponto em discussão, no entanto, foi o possível colapso financeiro dos clubes caso o futebol não retorne. Novos encontros entre as partes estão programados para ocorrer.