Olímpico, bicicleta e cobertura: campanha do Ceará no 1º turno é marcada por golaços

A caminhada chegou na metade. Com a missão de permanecer na Série A na próxima temporada, o Ceará encerrou o 1º turno com 22 pontos e o mérito de ficar fora da zona de rebaixamento em todas as rodadas até então. Ocupando a 13ª posição, o Vovô acumulou uma campanha permeada de altos e baixos. Cenário comum, não fosse os golaços alvinegros ao longo do Brasileirão. Relembre os gols mais bonitos da equipe na competição:

Ricardinho | 5ª Rodada - Ceará 2x1 Grêmio

Atuando mais recuado no meio-campo, o capitão alvinegro marcou apenas um gol no Brasileirão. Justamente o que abriu abriu o marcador no triunfo sobre o Grêmio. De pé em pé, o elenco do Vovô trabalhou a bola até a finalização precisa de Ricardinho. A beleza fica também na assistência de calcanhar do meia Thiago Galhardo.

Tiago Alves | 10ª Rodada - Fluminense 1x1 Ceará

No templo máximo do futebol. O Ceará visitou o Maracanã e guardou um golaço de bicicleta, aos 48 do 1º tempo. Tiago Alves aproveitou o bate-rebate na grande área após cobrança de escanteio e emendou a finalização plástica, deixando tudo igual diante do tricolor carioca.

Leandro Carvalho | 12ª Rodada - Ceará 2x0 Palmeiras

Em uma das vitórias mais emblemáticas na competição, Leandro Carvalho fechou a conta na Arena Castelão com um gol de cobertura. Ao sair do banco de reservas, o atacante aproveitou um desvio de cabeça de Felipe Melo para, de primeira, encobrir o goleiro alviverde Weverton.

Felippe Cardoso | 14ª Rodada - Ceará 4x1 Chapecoense

Na melhor atuação do Ceará no Brasileirão, o centroavante Felippe Cardoso guardou o dele, logo após marcar no Clássico-Rei. Dentro da área, recebeu passe de Galhardo e emendou uma finalização com efeito, sem chances para Tiepo.

Leandro Carvalho | 18ª rodada - Corinthians 2x2 Ceará

Antológico. Concorrente ao Puskás. Histórico. O gol de Leandro Carvalho está entre os mais bonitos do Brasileirão de 2019. De trivela, com pé direito, o atacante cobrou um escanteio direto no gol. A bola ainda resvalou na trave antes de vencer o goleiro Cássio. Empate em Itaquera fruto da ousadia.